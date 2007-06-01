Ющенко і Янукович узгодили кандидатуру голови ЦВК

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ узгодили кандидатуру представника президента в Конституційному Суді Володимира ШАПОВАЛА на посаду голови Центрвиборчкому.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на свої джерела.

При цьому, за словами співрозмовника, є домовленість, що в складі ЦВК вісім осіб представлятимуть коаліцію, а сім – опозицію.

"Оскільки Шаповал вважається людиною з боку Президента, то вирішено, що коаліція отримає вісім місць у ЦВК, тоді як опозиція - сім", - сказав співрозмовник.

Оскільки голову ЦВК обирають з його членів, де перевагу мають представники коаліції, то кандидатура В.ШАПОВАЛА буде обрана виключно в результаті домовленостей між Президентом та прем’єром, повідомив співрозмовник.

Станом на 20:50 до Верховної Ради прибув В.ШАПОВАЛ.

Тим часом, за деякою інформацією, членом ЦВК також стане Олена ЛУКАШ.