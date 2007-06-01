Наша Україна і БЮТ передали до ВР заяви-2

Фракції «Наша Україна» та Блок Юлії Тимошенко передали головуючому на засіданні першому заступнику голови Верховної Ради Адаму МАРТИНЮКУ повідомлення про вихід народних депутатів із складу фракцій.

Як повідомив на засіданні лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, є 60 заяв про вихід народних депутатів із фракції, а 5 народних депутатів зараз перебувають у відрядженні.

Представник фракції БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ також повідомив, що передав таке повідомлення А.МАРТИНЮКУ. Він не назвав кількість переданих заяв БЮТ, але згідно з документами, які є у парламенті, таких заяв 106.

У відповідь А.МАРТИНЮК, закриваючи засідання, зазначив, що «ніхто ще нікуди не йде», коментуючи вихід із фракцій народний депутатів. Він закрив сьогоднішнє вечірнє засідання і повідомив, що в понеділок, 4 червня, відбудеться засідання погоджувальної ради лідерів фракцій парламенту.