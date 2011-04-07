Мартинюк нагадав розсіяним нардепам, щоб записувалися

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК, який головує на вечірньому засіданні парламенту, закликає народних депутатів реєструватися, нагадавши, що з середи, 6 квітня, на сайті ВР розміщується інформація з цього приводу.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що «з середи на сайті Верховної Ради розміщується інформація з приводу нашої реєстрації біля столів реєстрації».

На вечірньому пленарному засіданні зареєструвалися 378 народних депутатів, і ця інформація висвітилась на табло у сесійній залі.

Зараз народні депутати продовжують розгляд у другому читанні проекту Закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».