ЗВТ України з ЄС: чи є світло в кінці тунелю?

Україна і ЄС змогли добитися прогресу у трьох з п`яти найбільш складних питань у рамках переговорів про – П’ятницький

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Україна і ЄС змогли добитися прогресу у трьох з п`яти найбільш складних питань у рамках переговорів за угодою про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це повідомив українським журналістам у Брюсселі заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ по завершенні 16-го раунду переговорів.

«По трьом з 5 питань, я думаю, у нас та ситуація, коли можна сказати, що це світло у кінці тунелю, але я думаю, що це абсолютно конкретна можливість завершити найближчим часом, я не виключаю, що до наступного раунду», - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що основні питання, за якими вдалося досягти прогресу, стосуються тарифних квот на продукцію сільського господарства, лібералізації тарифних ставок на імпорт в Україну автомобілів «секонд-хенд», а також у сфері географічних найменувань.

Невирішеними на сьогодні залишаються питання енергетики і експортних мит.

«Загальна оцінка (чергового раунду переговорів – УНІАН) – позитивна», - сказав В.П’ятницький.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі у березні 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця цього року.