У Плесецькому відбудуться позачергові вибори

19 червня 2011 року відбудуться позачергові вибори депутатів Плесецької сільської ради та Плесецького сільського голови (Плесецька сільська рада Васильківського району Київської області). Відповідне рішення вчора 284 голосами “за” ухвалила Верховна Рада.

Проект постанови №8331-8 підтримали 174 нардепи фракції Партії регіонів, 32 голоси дала фракція “БЮТ-Батьківщина”. Серед нардепів від НУ-НС проект постанови назбирав 12 голосів, позафракційні дали 3, “Реформи заради майбутнього” – 18. У фракціях комуністів та Народної партії проект постанови здобув одностайну підтримку.

Як повідомляв УНІАН, після виборів до місцевих рад у жовтні 2010 р. село охопили протести. Його жителі заявили, що вибори 31 жовтня пройшли з грубими порушеннями і не відображають волевиявлення місцевої громади.