Американський адвокат Кучми сказав, що його насторожує у плівках Мельниченка

Американський адвокат Алан ДЕРШОВІЦ заявляє, що захист екс-Президента України Леоніда КУЧМИ діятиме агресивно і наступально.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

А.ДЕРШОВІЦ наголосив, що будуватиме захист Л.КУЧМИ на тому, що аудіозаписи, передані Генеральній прокуратурі колишнім майором Державної служби охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ, які стосуються справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, фальшиві.

За словами А.ДЕРШОВІЦА, його насторожує, що місця на записах, які стосуються справи Г.Гонгадзе, дуже не чіткі, не розбірливі, тоді як решта записів – цілком прийнятної якості.

А.ДЕРШОВІЦ заявив, що цілком покладається на висновки Генеральної прокуратури, оприлюднені 10 вересня 2010 року, про неможливості встановити автентичність записів.

За словами адвоката, він також погоджується з висновками Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, відповідно до яких науково необґрунтовано й незаконно використовувати “плівки Мельниченка” як доказ у справі про вбивство Г.Гонгадзе.

Однак, за словами А.ДЕРШОВІЦА, через чотири місяці посадовці Генпрокуратури змінили свою думку, й вирішили, що можуть використовувати записи як докази. За цей час в Україні нічого не змінилося, ні науки, ні закони, ні самі записи, додав адвокат. «Змінилися лише люди. А хіба може кримінальне переслідування залежати від примх людей?», - запитав він.

А.ДЕРШОВІЦ також зауважив, що слідство не надало захисту ані жодних матеріалів, пов’язаних із записами, ані самих записів.

Водночас він вважає, що адвокати все таки отримають ці записи, адже ненадання їм доказів у справі неприйнятно ні з точки зору закону, ні з точки зору європейських принципів прав людини.

За словами адвоката, сьогодні прокуратура поводиться як у великому супермаркеті: шукає, щоб купити тих експертів, котрі доведуть правоту слідства.

Крім того, А.ДЕРШОВІЦ також зазначив, що захист Л.КУЧМИ діятиме агресивно і наступально.

“Якщо убитий журналіст, - сказав він, - став жертвою, то це не означає, що інша особа теж має стати жертвою (тобто Л.КУЧМА – УНІАН)”, - наголосив адвокат.

На переконання А.ДЕРШОВІЦА, Л.КУЧМА не винний, його підставили за допомогою фальшованих записів і свідчень.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, незаконних розпорядженнях керівництву МВС, які призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Крім того, Р.КУЗЬМІН заявив, що записи колишнього охоронця екс-президента України Л.КУЧМИ М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнано речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.

6 квітня перший заступник генерального прокурора повідомив, що після фоноскопічної експертизи записів М.МЕЛЬНИЧЕНКА встановлено голоси Л.КУЧМИ, екс-міністра внутрішніх справ Юрія КРАВЧЕНКА, спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА й екс-глави СБУ Леоніда ДЕРКАЧА.

Р.КУЗЬМІН підтвердив, що перш ніж використовувати плівки М.МЕЛЬНИЧЕНКА як речовий доказ, їх піддали додатковій експертизі.