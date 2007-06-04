Путін: хлопці з України повністю себе дискредитували

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН позитивно ставиться до вступу України до Європейського Союзу.

Про це В.ПУТІН сказав у інтерв`ю журналістам друкованих засобів масової інформації з країн – членів «Групи восьми», розміщеному на його офіційному сайті.

Відповідаючи на запитання чи «Можете ви прийняти вступ України до Європейського Союзу? Як Ви до цього поставитеся?», В.ПУТІН відповів: «Позитивно».

Він зазначив, що Росія виступає за зміцнення Європейського Союзу. «Ми жодного разу, якщо ви помітили, нічого недоброго не сказали щодо цього процесу. Я не знаю тільки, наскільки сам Європейський Союз готовий прийняти нових членів, у тому числі й розширитися за рахунок України, але це вже не наша проблема», - сказав він.

В.ПУТІН сказав, що наскільки він собі уявляє, йдеться про розширення за рахунок країн Південної Європи, в основному - деяких балканських країн, які ще не є членами Євросоюзу. «А Україна - це держава з 45-мільйонним населенням, з великими економічними і політичними, як ми бачимо, проблемами. Тому, якщо колись до цього дійде, ми нічого проти не маємо», - додав він.

За словами В.ПУТІНА, його дуже дивує якась провокаційна дискусія з приводу інтеграційних процесів на пострадянському просторі.

«Коли ми говоримо про створення Єдиного економічного простору, скажімо: Росія, Україна, Білорусь, Казахстан. І ось починають говорити із цього приводу: "Україна розвиватиметься у бік Європи або у бік Росії". А хто-небудь подумав про те, що між Росією і ЄС є домовленість про створення чотирьох спільних просторів знову ж таки у сфері економіки, безпеки, в гуманітарній сфері», - сказав він.

За словами президента РФ, якщо Росія з Європою створює якісь спільні правила гри, і в той же час Росія створює з Україною, Білоруссю і Казахстаном теж спільні правила гри, то чи не означає це, що відбувається якась гармонізація на євразійському просторі. «І чи не означає це, що на якомусь етапі розвитку та ж Україна скаже: ну все, спасибі, а зараз у мене склалися особливі преференції й особливі відносини вже винятково на європейському напряму, і ми збираємося стати кандидатом або навіть членом ЄС. Це навіть покращує цей процес, підвищує шанси насправді», - вважає В.ПУТІН.

Однак Володимир ПУТІН не бачить необхідності для України вступати в НАТО.

«Ми не бачимо в цьому ніякої необхідності, ніхто на Україну не нападає», - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, Росія негативно ставиться до вступу України в НАТО. «Ми вважаємо, що це шкідливо, тому що НАТО - це військово-політичний блок. Це додатковий подразнюючий елемент у відносинах з Росією», - додав він.

В.ПУТІН вважає «базіканням» розмови про те, що розширення НАТО підвищує можливості в боротьбі з тероризмом. На його думку, це не має нічого спільного із здоровим глуздом. «НАТО само по собі не допомагає в боротьбі з тероризмом. У боротьбі з тероризмом допомагає багатостороння співпраця», - додав він.

Президент РФ також вважає, що напруга в світі зростає у зв`язку з тим, що росте агресивність з боку «наших партнерів за деякими напрямами». «Ви говорите: «НАТО і Україна. Але ви знаєте опитування громадської думки? 60-70, а може, й більше - 80 відсотків громадян проти вступу України в НАТО. Ні, Конгрес ухвалює рішення про те, щоб фінансувати вступ України в НАТО», - сказав він.

В ході інтерв`ю ЗМІ країн "Великої вісімки", відповідаючи на питання кореспондента німецького журналу Der Spiegel про те, чи немає в Росії тенденції повернення до тоталітарного режиму, Путін сказав: "Це повна брехня, не вірте нікому".

Далі президент РФ повідомив німецького журналіста, що вважає себе "абсолютним і чистим демократом". "Але ви знаєте, в чому біда? Навіть не біда, трагедія справжня, - продовжив Путін своя відповідь на питання Der Spiegel. - В тому, що я такий один, інших таких в світі просто немає".

Путін запропонував західним ЗМІ звернути увагу на ситуацію з демократією за межами Росії. У США, за його словами, "жах один: тортури, бездомні, Гуантанамо, утримання під вартою без суду і слідства". У Європі, повідомив президент РФ, ситуація не краща: "жорстоке поводження з демонстрантами, застосування гумових куль, сльозоточивого газу то в одній столиці, то в іншій, вбивства демонстрантів на вулицях".

"Я про пострадянський простір взагалі вже не говорю, - продовжив Путін. - Була одна надія на хлопців з України, але і ті просто повністю себе дискредитували, там справа йде просто до суцільної тиранії. Повне порушення конституції, всіх законів і так далі". "Після смерті Махатми Ганді поговорити немає з ким", - повідомив президент РФ.

Також російський президент заявив, що "багато так званих загальних цінностей у нас захищені навіть краще, ніж в деяких інших країнах "вісімки". У Росії, сказав Путін, зберігається мораторій на страту, а деякі країни "Великої вісімки" продовжують застосовувавти цю форму покарання.