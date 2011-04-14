Ющенко не хоче говорити з людьми, які «порвали нерви», але доводиться
Екс-президент чекає добру звістку
З’їзд партії «Наша Україна» відбудеться після завершення переговорів щодо об’єднання демократичних сил.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам колишній Президент України, голова партії Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам.
За його словами, на рішення відкласти з’їзд вплинуло багато чинників, у тому числі необхідність завершення переговорів парламентських демократичних сил, які сьогодні веде голова політради “Нашої України” Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Президія прийняла рішення провести парламентські переговори і між партійні, що ми сьогодні і робимо. Кожен день й усердно. І може, дай Бог, у нас буде найближчими днями гарне повідомлення з цього приводу», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він зауважив, що немає необхідності проводити технічний з’їзд лише для того, щоб внести зміни до статуту партії і при цьому не дати відповіді на найважливіші питання.
«Статутні питання – це технічні питання і завжди ставляться 5-6-м пунктом, а перший пункт? Що ми запропонуємо? Ми не закінчили переговорний процес у парламенті, у нас не з’явилися ідеологічні партнери. А я відчуваю, що вони з’являться, але переговорний процес треба завершити», - наголосив він.
В.ЮЩЕНКО заперечив, що стоїть осторонь процесів, що відбуваються у партії. "Я не стою осторонь. Я вважаю, що ми сьогодні тільки нащупуємо перші нитки реанімації демократичного руху. Це перші нерви, які треба відновити. І з багатьма людьми, які їх порвали, я не хочу… Але з ними треба говорити. Я через свою амбіцію маю переступити, і доведеться спілкуватись», - наголосив В.ЮЩЕНКО.
Найголовнішим, за його словами, є закріпити принципи, ідеологію, на основі яких відбуватиметься консолідація.
Говорячи про парламентські вибори 2012 року, В.ЮЩЕНКО запевнив, що “Наша Україна” братиме в них участь, і “очолить список достойніша людина”.
Щодо своєї безпосередньої участі у виборах В.ЮЩЕНКО зауважив, що все покаже час.