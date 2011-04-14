Ющенко побачив «великий політичний підтекст» у справі проти Кучми

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що справа проти іншого екс-Президента Леоніда КУЧМИ була порушена з метою поставити в залежність деяких політиків та олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЮЩЕНКО висловив в інтерв’ю журналістам.

При цьому екс-Президент зауважив, що його думка може мати лише суб’єктивний характер, але з тих звинувачень, які лунають на адресу Л.КУЧМИ, як він розуміє, позовні терміни вже завершені.

«Логічно, що йому нічого не загрожує, як послухати юристів… Показати в черговий раз залежність фігурантів, починаючи від олігархів, по відношенню до чинної влади, ця справа - це хороша нагода, це гарна нагода скоротити поводок для деяких політиків, щоб вони стали більш зручними для влади», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що справа проти має великий політичний підтекст.

З іншого боку, зауважив В.ЮЩЕНКО, лише нещодавно з’явились свідчення колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА, який міг дати дуже важливі свідчення.

«І використати його свідчення для того, щоб притягнути до відповідальності діючих політиків і не діючих політиків, я думаю, це нагода, якщо ми говоримо про чесний суд», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, В.ЮЩЕНКО не виключив, що записи екс-майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, на яких зафіксована нібито його розмова з Л.КУЧМОЮ, де екс-Президент вмовляє його зробити емісію грошей і пропонує за це посаду прем’єр-міністра, могла мати місце. (В.ЮЩЕНКО з січня 1993 року по грудень 1999 року обіймав посаду голови Національного банку України – УНІАН). В.ЮЩЕНКО зауважив, що не чув записів М.МЕЛЬНИЧЕНКА, але дійсно Л.КУЧМА неодноразово вів з ним розмови про емісію грошей. В.ЮЩЕНКО повідомив, що відмовився ухвалювати рішення про емісію і поїхав до Німеччини в ті дні, коли це рішення мало бути проведене через парламент, але Л.КУЧМА викликав його з відрядження і практично до ранку вмовляв обійняти посаду прем’єра.

«Це були часи, коли за прем’єрство не боролися, йшли як на Колиму», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що під ранок він все ж таки погодився посісти цю посаду.

Крім того, в ході інтерв’ю В.ЮЩЕНКО категорично заперечив, що міг зустрічатись і обговорювати якісь питання з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Кравченком. В.ЮЩЕНКО зауважив, що це був єдиний міністр, якого він навіть не запрошував на засідання уряду, тому не може бути й мови про те, що їх могли бачити вдвох чи навіть в якійсь компанії.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України в березні порушила стосовно Л.КУЧМИ кримінальну справу. Він підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що привело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМІ обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.