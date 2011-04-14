Справу Діденка, Макаренка призначено до розгляду по суті

Печерський районний суд Києва призначив до розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням у скоєнні службових злочинів колишнього першого заступника НАК Нафтогаз України Ігоря Діденка, колишнього голови Державної митної служби України Анатолія Макаренка та інших осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення сьогодні пізно ввечері оголосив суддя Печерського районного суду Києва Сергій ВОВК, у провадження якого було передано для попереднього слухання вказану кримінальну справу. У той же час суддя відхилив усі клопотання адвокатів підсудних, задовільнивши лише одне: що справа слухатиметься колегією суддів, а не одним суддею одноособово.

Розгляд кримінальної справи по суті має відбутися 26 квітня.