Донецьку міськраду пікетують з вимогою не закривати школи

Учасники батьківських комітетів та представники партії «Наша Україна» пікетують у Донецьку міську раду з вимогою не закривати школи.

Як повідомили у прес-службі партії, близько півсотні «нашоукраїнців», активістів інших політичних організацій та представники батьківських комітетів трьох шкіл Донецька – №2, №111 та №121, які перебувають під загрозою закриття, сьогодні пікетують міську раду з вимогою не закривати навчальні заклади.

У партії зазначають, що саме цього дня відбувається сесія міської ради, де розглядатиметься це питання.

«Батьки наголошують на тому, що влада прирікає цілі райони на соціальну деградацію та вимирання, бо немає школи – немає перспективи для молоді. Будь-які виправдання владою закриття цих шкіл нестачею бюджетного фінансування на фоні більше 40% зростання видатків в держбюджеті 2011 року на обслуговування органів центральної влади не можуть бути прийняті», - йдеться в повідомленні.

Пікетувальники тримають плакати з написами: «Залиште нашим дітям 121 школу!», «Школа 111 – єдина українська школа в Донецьку», «Діти – це святе!».

За словами організаторів акції, їх приїхали підтримати батьки учнів макіївських шкіл.

На даний момент представники батьківських комітетів перебувають на сесії міськради, де їх заслуховуватимуть депутати. Саме на сьогоднішньому засіданні буде вирішена доля донецьких шкіл.

У партії нагадують, що представники «Нашої України» на чолі з головою політради партії Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ ще 3 березня відвідали Донецьку область, де склалася критична ситуація довкола закриття шкіл. Зокрема, вони зустрічалися з батьками і вчителями ЗОШ № 111 в Петровському районі м. Донецька та ЗОШ №44 м. Макіївка.

18 лютого 2011 р. народні депутати від «Нашої України» зареєстрували у парламенті проект постанови “Про запровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів”. 23 березня за ініціативи партії «Наша Україна» у Києві відбулася прес-конференція, присвячена проблемі закриття українських шкіл в Донецькій області, у якій взяли участь представники батьківських комітетів.

Завдяки спільним зусиллям батьків і «Нашої України» вдалося відстояти чотири з восьми шкіл у Макіївці, які планували закрити.