Литвин зліг у Феофанію і звідти воює з Мельниченком

Деснянський суд Києва ухвалив рішення перенести розгляд позову спікера Володимира Литвина до Миколи Мельниченка до Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Мельниченка Микола Неділько.

За його словами, суд задовольнив відповідне клопотання сторони Мельниченка, адже екс-майор Держохорони зареєстрований у Васильківському районі Київської області і справа має розглядатися за місцем реєстрації відповідача.

Водночас адвокат зазначив, що представниця Литвина Олена Прокопець наполягала, щоб справа розглядалася у Деснянському суді, або була перенесена до Печерського райсуду Києва.

"Нею була пред`явлена довідка про те, що пан Литвин на сьогодні знаходиться на лікуванні у лікарні "Феофанія". Вона намагалася, щоб через цю довідку справу передали до Печерського районного суду", - сказав Неділько.

"Сторона Литвина намагалася утримати справу або в Деснянському районному суді, або на крайній випадок направити до Печерського райсуду. Така невеличка боротьба за суди була", - додав адвокат.

За його словами, сторона Литвина має п`ять днів на оскарження рішення про перенесення справи до Васильківського міськрайонного суду.

Як відомо, раніше Литвин подав до суду на Мельниченка, вимагаючи вибачень за поширення недостовірної інформації щодо нього.

Зокрема, Мельниченко неодноразово стверджував, що Литвин причетний до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.