Ющенко хоче зупинити маніпуляції «коли з однієї кишені крадуть, а в іншу подають»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що остаточно вийти з кризи Україна може шляхом створення єдиної загальнонаціональної комісії з реформування Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу для преси.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що нині мова йде не про систему приватних відносин, мова іде про існування серйозної інституційної кризи. Він зазначив, що проблеми закладені не лише в поточних відносинах між політичними силами, але вони інституційно, структурно введені в тіло Конституції та українських законів. Глава держави вважає, що саме через це політична криза не була вирішена швидко. За його словами, не спрацювали суди, Генеральна прокуратура, ЦВК та інші державні органи. «Час нам показав, що ми маємо далеко неефективні структури, які піддані не лише корупції, але і некоректним політичним впливам», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО висловився за серйозне реформування судової, правоохоронної систем.

Говорив Президент і про економічні реформи, наголосивши, зокрема, що необхідно зупинити маніпуляції з соціальними потребами людей: «коли з однієї кишені крадуть, а в іншу кишеню подають певні соціальні подачки».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що країні потрібна надія і життєвий імпульс. Він переконаний, що нові парламентські вибори дають можливість дати відповідь на багато політичних викликів.

Президент розповів про загрози, які стояли перед Україною у разі формування в парламенті конституційної більшості. Він зазначив, що у парламенті була не просто політична корупція, а прокладався шлях до глобальної узурпації влади, яка коштувала б кожному громадянину втрати свобод і цінностей.

«Коли мені говорять, який зиск з виборів, які приведуть знову до парламенту ті 5 політичних сил, я повторюю – двічі в одну й ту саму річку вступити не можна», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що навіть якщо політична конфігурація після виборів не зміниться, то вже не буде такого ігнорування Конституції. Президент підкреслив, що це дозволить направити енергію на формування домовленостей, пошук порозуміння навколо національних пріоритетів. Він висловив сподівання, що завдяки достроковим виборам у парламенті буде налагоджено діалог між політичними силами.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що спільна заява керівництва держави від 27 травня ставить крапку у врегулюванні політичної кризи. Він підкреслив, що цей документ є результатом роботи всіх п’яти політичних сил. «Сьогодні визнати верховенство цих домовленостей дуже важко для певного кола політичних сил, визнати дострокові вибори, як єдиний спосіб врегулювання політичного конфлікту…», - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, необхідно домовитись, що всі вийшли з політичної кризи без переможців і переможених. «Хай честолюбство когось не страждає. Головне - країна отримала через демократичний спосіб відповідь на те, як вийти в демократичний спосіб з цієї кризи. Давайте на цьому факті не будемо давати взаємної оцінки. Вибори – це суть. Вибори будуть 30 вересня, виборець дасть оцінку діям всіх», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він закликав не займатись сьогодні ревізією домовленостей. «Я добре розумію, що для деяких політичних сил вийти з парламенту, втратити телебачення, втратити кожен день оплачуваного всіма платниками податків безплатного каналу, - це поставити хрест на своїй політичній кар’єрі... Є і багато інших обставин, які дають можливість оцінити, чому такі складні проводи українського парламенту», - зауважив Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО нагадав, що вчора він направив офіційну ноту всім посольствам світу про те, що український парламент є не правочинним.