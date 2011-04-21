У Яценюка відхрестилися від скандального екс-чиновника

«Фронт Змін» заперечує інформацію, що підозрюваний у побитті рибалок колишній голова Заставнівської районної державної адміністрації Михайло БОЙЧУК є членом цієї партії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві “Фронту Змін”.

“Масштабна кампанія з дискредитації опозиції набирає обертів. Щоб відвернути увагу від злочинів влади, правляча партія вдається до відвертої брехні”, - наголосили у “Фронті Змін”. (УНІАН. Партія регіонів заявила, що М.БОЙЧУК станом на 21.04.2011 р. значиться головою Заставнівської районної організації політичної партії «Фронт змін»).

“Офіційно заявляємо - Михайло БОЙЧУК не є членом «Фронту змін», - наголошується в заяві. Як пояснили в партії, певний період часу М.БОЙЧУК очолював Заставнівську районну організацію партії, проте в квітні 2010 року він був призначений Президентом на посаду голови Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області, після чого його виключили з лав партії.

Зокрема, як зазначається в заяві, “оскільки «Фронт Змін» після перемоги на виборах Президента 2010 року Віктора ЯНУКОВИЧА оголосив про перехід в опозицію, партія наполягла на тому, щоб Михайло БОЙЧУК вийшов із партії та склав із себе повноваження голови місцевої парторганізації. Відповідну заяву він написав 24 квітня 2010 року”. “Михайло БОЙЧУК був виключений з партії рішенням ради Чернівецької обласної організації від 16 серпня 2010 року. Заставнівську районну організацію «Фронту Змін» очолив Антон ЯЦЕНЮК”, - підкреслюється в повідомленні.

“Особливо звертаємо вашу увагу на те, що Михайло БОЙЧУК очолював список Партії регіонів на місцевих виборах в жовтні 2010 року до Заставнівської районної ради. Тому Партії регіонів не вдасться відмежуватися від свого одіозного соратника”, - наголосили у “Фронті Змін”.

“Не треба перекладати відповідальність з хворої голови на здорову. Визнавати свої помилки – це прояв волі та сили. Намагання приховати свої помилки – це ознака слабкості. Влада має продемонструвати силу і визнати свою помилку в тому, що призначили на відповідальну посаду людину, яку тепер звинувачують у звірячому побитті людей», - заявив лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.