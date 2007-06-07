Кінах не заперечує, що його люди готові сісти в крісла Нашої України

Міністр економіки України, голова Партії промисловців і підприємців України Анатолій КІНАХ не заперечує, що кандидати в народні депутати, які входять у список блоку «Наша Україна» від ПППУ, планують поповнити склад Верховної Ради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання, чи написали кандидати в депутати від ПППУ заяви в ЦВК про намір увійти до складу ВР замість тих, що звільнили місця інших членів «Нашої України», А.КІНАХ сказав, що «процедури всі задіяно, але подальший розвиток подій залежатиме від судових органів».

При цьому він зазначив, що на сьогодні питання про незаконність прийняття рішення з`їздом «Нашої України» про обнулення списків без участі представників ПППУ розглядається у Верховному Суді, але дата розгляду справи ще не визначена.

При цьому А.КІНАХ підкреслив, що питання не в тому, що хтось хоче стати народним депутатом - «для нас це питання другорядне, першочергове значення - це принцип верховенства права». «Закони повинні виконувати всі, починаючи з Президента, і влада перша має демонструвати шану і виконання законів. Зараз саме за це борються наші соратники від ПППУ. І я впевнений, що все буде відповідно до закону. Яке рішення приймуть судові органи, яке рішення прийме ЦВК, таке й буде нами виконане».