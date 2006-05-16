Представник Соціалістичної партії України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ відмовився від посади мера Чернігова на користь мандата народного депутата України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ сьогодні журналістам.

«РУДЬКОВСЬКИЙ написав і направив до Чернігівської міської ради заяву про відмову від посади мера Чернігова. Чернігівська міськрада розгляне його заяву і призначить нові вибори», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Голова ЦВК повідомив, що представник Партії регіонів Анатолій КУКОБА також відмовився від посади мера Полтави і зареєстрований народним депутатом України. «КУКОБА кілька разів намагався скликати сесію, але не було кворуму, і він теж написав заяву про відмову від мандата мера», - пояснив він.

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