Дві кримінальні справи проти Пилипишина об'єднали

Кримінальні справи стосовно колишнього голови Шевченківської райдержадміністрації Києва Віктора ПИЛИПИШИНА про незаконне відчуження майна об`єднані в одне провадження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК.

Він нагадав, що одна кримінальна справа стосується передачі приватній фірмі житлового приміщення на проспекті Перемоги площею 1500 кв.м. "Фактично приватна фірма оволоділа цим майном за 240 тис. грн.", - зазначив прокурор.

За словами А.МЕЛЬНИКА, мінімальна вартість цього об`єкту становить 10 млн. грн. Він наголосив, що ця будівля не була включена до програми приватизації.

Як сказав прокурор, друга кримінальна справа стосується ухвалення рішення про передачу у власність тій самій приватній структурі будівлі вечірньої школи також по проспекту Перемоги нібито для знесення як аварійної споруди за 270 тис. грн. Реальна вартість цієї будівлі - близько 5 млн. грн. Він зазначив, що рік тому в будівлі цієї вечірньої школи було зроблено капітальний ремонт, була встановлена імпортна система опалювання.

Як заявив А.МЕЛЬНИК, установи освіти відчужувати заборонено законодавством.

Таким чином, з урахуванням ринкової вартості нерухомості по проспекту Перемоги бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень, наголосив прокурор Києва.