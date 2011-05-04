Експерти не вірять, що Азаров переспорить Москву

Експерт із енергетичних питань Центру Разумкова Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО і незалежний експерт Олександр НАРБУТ скептично ставляться до впевненості уряду в перегляді газових контрактів, підписаних НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" 19 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, В.ОМЕЛЬЧЕНКО висловив сумнів, що Росія, маючи чималу вигоду від нинішніх умов продажу газу Україні, погодиться на фінансові втрати.

«Цей оптимізм (уряду – УНІАН), що в будь-якому випадку Росія погодиться на аргументи української сторони й контракти будуть переглянуті, не виправданий, оскільки вже не раз представники російського уряду та "Газпрому" заявляли, що ці контракти їх повністю влаштовують», – сказав експерт.

Він також зазначив, що Росія не бачить вагомих аргументів для зміни умов продажу газу й чудово розуміє, що це необхідно лише Україні.

«На мій погляд, балансу інтересів буде дуже складно досягти, оскільки для Росії питання ціноутворення на газ – це не економічне, а політичне питання. І ми знаємо, що Росія ставить для себе не лише економічні завдання стосовно України, але й амбітні політичні завдання», – заявив В.ОМЕЛЬЧЕНКО, підкресливши при цьому, що Росія намагається втягнути Україну в зовнішньополітичну орбіту.

У свою чергу, О.НАРБУТ вважає, що діючий уряд і прем`єр-міністр зокрема, заявляючи відразу після приходу до влади про необхідність перегляду контрактів, так нічого й не добилися в цьому питанні.

«Слухаючи Миколу АЗАРОВА, особливо його заяви, що він ні в чому не сумнівається, я особисто починаю сумніватися в тому, що Микола Янович довго залишиться на цій посаді (прем`єр-міністра – УНІАН). Микола Янович не зробив нічого, щоб на рівні міжурядових переговорів, на рівні прем`єр-міністрів добитися того, щоб аргументи були почуті. На своєму рівні прем`єр-міністр України не зробив того, що він міг і повинен був зробити», – вважає О.НАРБУТ.

Разом із тим, експерти не виключають, що газові контракти все ж таки можуть бути переглянуті, проте в результаті може бути створена нова компанія подібна "РосУкрЕнерго", яка фактично перебере на себе функції продажу газу на внутрішньому ринку України.

Нагадаємо, до підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» у січні 2009 року Україна імпортувала газ із Росії за ціною 179 дол. за тисячу кубометрів. Газові угоди, укладені в січні 2009 року, зафіксували максимальну ціну на російський газ для України в розмірі 450 дол. за тисячу кубометрів.

Після цього українська сторона неодноразово заявляла про необхідність перегляду формули ціноутворення на російський газ. Зокрема, за словами прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, справедлива ціна на газ для України становить 200 дол. за тисячу кубометрів. «Газпром» відповідав на це, що не бачить підстав для перегляду формули ціноутворення.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня ц.р. під час зустрічі в Києві президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися створити робочу групу з обговорення умов поставок російського газу в Україну.

28 квітня в Москві міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР обговорили питання стратегічного партнерства і взаємовигідних двосторонніх відносин у газовій сфері.

За інформацією Міненерговугілля, переговори були проведені на виконання доручень президентів України і Російської Федерації. Сторони домовилися про наступний раунд переговорів, який пройде в середині травня 2011 року після проведення додаткових консультацій на рівні робочих груп.