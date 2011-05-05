Тимошенко: землю заберуть, як забрали заводи

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що відкриття земельного ринку без законодавчої підготовки створює небезпеку для територіальної цілісності країни.

Про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з мешканцями села Сонячне Сумської області, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Внаслідок таких дій жоден наш фермер, який хотів би отримати право на володіння сільськогосподарською землею, не буде допущений до цього "свята". Він ані через суди не зможе з ними боротися, ані фінансово протистояти. Якщо олігархи від влади заберуть великі масиви землі і почнуть нею торгувати, то це все питання територіальної цілісності України, тому що невідомо, як потім із землею будуть поводитися і оперувати", - сказала вона.

Ю.ТМОШЕНКО наголосила, що, скасувавши мораторій на продаж сільськогосподарської землі, влада планує провести її приватизацію, аналогічну за наслідками ваучерній приватизації. "Земля стане товаром, а селяни залишаться без землі. Наміри цієї неадекватної команди, яка зараз знаходиться при владі, такі: забрати за безцінь землю у народу та залишити її за кланами. Все так, як з заводами відбувалося", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що партія "Батьківщина" розпочала збір підписів за проведення Всеукраїнського референдуму про подовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Як повідомлялося, на початку березня Верховна Рада України відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель, не набравши необхідної кількості голосів за Закон "Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну продажу земельних ділянок".