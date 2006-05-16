Президент звільнив 5 голів райдержадміністрацій

Всі вони з різних областей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми розпорядженнями від 16 травня звільнив 5 голів районних державних адміністрацій. Тексти розпоряджень містяться на офіційному інтернет-представництві Президента України. Президент, зокрема, звільнив голову Маневицької райдержадміністрації Волинської області Андрія СОПРОНЮКА, голову Вільнянської райдержадміністрації Запорізької області Вадима КРИВОХАТЬКА, голову Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області Івана ЯРЕМУ, голову Малинської районної державної адміністрації Житомирської області Павла БАБАРИКУ та голову Баранівської районної державної адміністрації Житомирської області Миколу ДЕЙСАНА. В розпорядженнях не пояснюються причини звільнення.

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