Янукович потурбувався про Луценка: лист дружини відправив до ГПУ

За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА лист адвокатів Ігоря ФОМІНА та Володимира ОРЛОВА, а також дружини екс-міністра внутрішніх справ Ірина ЛУЦЕНКО, щодо ситуації, яка склалася навколо утримання Юрія ЛУЦЕНКА в СІЗО, направлено до Генеральної прокуратури України з проханням вивчити обставини, викладені у листі, і терміново надати обгрунтовану відповідь.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент України вважає, що слідство має неухильно дотримуватися законодавчих і процесуальних процедур, не порушувати конституційних прав Ю.ЛУЦЕНКА.

Президент також звернув увагу Генеральної прокуратури на необхідність швидкого реагування на звернення громадян у відповідності до вимог закону про доступ до публічної інформації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 травня, адвокати екс-міністра внутрішніх справ та його дружина направили Президентові звернення, в якому просять В.ЯНУКОВИЧА як гаранта дотримання конституційних прав втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо утримання Ю.ЛУЦЕНКА в СІЗО. Адвокати наполягають, що Ю.ЛУЦЕНКО незаконно утримується у СІЗО.

"Такий стан правосуддя, а точніше - його відсутність, змусив Юрія Віталійовича вдатися до крайнього кроку – оголосити голодування. На сьогодні його голодування триває 15 днів. З 1 травня у зв’язку з різким погіршенням здоров’я ЛУЦЕНКА Юрія Віталійовича адміністрація СІЗО почала примусове його годування. Разом із тим, різке схуднення на понад 17 кг, поява високого рівня ацетону в організмі, проблеми з тиском і подальша відмова вживати їжу становлять очевидну загрозу не лише здоров’ю, але й життю нашого підзахисного. Станом на 5 травня Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про відмову від примусового годування. Він готовий до застосування сили щодо нього", - повідомляють адвокати.

Адвокати нагадують, що двічі зверталися до генерального прокурора України та слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальна справа. У своїх зверненнях захист відмовився від подальшого ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та просив негайно змінити Ю.ЛУЦЕНКУ запобіжний захід на інший, не пов`язаний з позбавленням волі.