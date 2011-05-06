Медведєв просить Януковича «давати відсіч спробам переписати історію»

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і «братерський» український народ з 66-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Текст поздоровлення передано УНІАН Посольством РФ у Україні.

«Цього дня ми вшановуємо воїнів-фронтовиків, трудівників тилу - ветеранів Великої Вітчизняної війни, які наближали нашу Перемогу над нацистськими загарбниками та їх приспішниками.

Витерплюючи величезні нестатки і зазнаючи тяжких втрат, наші народи не лише відстояли незалежність своєї Батьківщини, а й врятували світ від смертельної загрози. Цей безприкладний подвиг назавжди залишиться в пам`яті вдячних нащадків. Важливо зберегти правду про події Великої Вітчизняної війни для майбутніх поколінь і давати відсіч будь-яким спробам переписати історію», - відзначив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він переконаний, що героїчне минуле українського і російського народів, їх «прагнення до збереження і примноження спільної культурної і духовної спадщини сприятиме подальшому зміцнення відносин стратегічного партнерства між Росією і Україною».

Д.МЕДВЕДЄВ попросив В.ЯНУКОВИЧА передати теплі побажання миру, міцного здоров`я і благополуччя ветеранам війни, які проживають в Україні, стабільності і процвітання – всьому українському народу.