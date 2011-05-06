Тимошенко - про Ющенка: ми не перетинаємося в просторі і в цінностях

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО зазначає, що не спілкується з екс-Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Сумах, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми трошки в інших просторах якось обертаємося. Він більше на державній дачі і на посаді, яку йому подарував ЯНУКОВИЧ, це один, я так розумію, з керівників “Мистецького арсеналу”, а я більше по генеральним прокуратурам... Ми не перетинаємося в просторі і в цінностях теж. У нього вони дуже специфічні, і я не хотіла би бути в системи тих нечесних цінностей", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом від 28 квітня 2011 року утворив Раду з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

В.ЯНУКОВИЧ призначив співголовами Ради екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА (за згодою) та міністра культури України Михайла КУЛИНЯКА.