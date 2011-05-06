Тимошенко повертається до Києва

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО повністю виконала програму своєї робочої поїздки до Сумської області, яка тривала 5-6 травня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар лідера “Батьківщини” Марина СОРОКА.

“Поїздка до Сумської області пройшла прекрасно, згідно із запланованою програмою, яка виконана повністю”, – сказала М.СОРОКА.

За її словами, усі інші заходи, що відбувалися в Сумах, проходили за участю представників місцевої організації партії. “Після завершення програми візиту Ю.ТИМОШЕНКО вирушила до Києва”, – додала прес-секретар.

Водночас М.СОРОКА зазначила, що протягом цієї поїздки влада намагалася зірвати проведення зустрічей лідера “Батьківщини” з місцевими громадами.

“В селі Сонячному була спроба вимкнути світло не лише у приміщенні, де планувалася зустріч, а і в цілому в селі. А в Сумах на площі, щоб перешкодити зустрічі, влада влаштувала ярмарок”, – зазначила речник Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО не з’явилася сьогодні ввечері на заплановану зустріч із представниками громади міста Суми.

О 17.30 у сквері біля пам’ятника Тарасові Шевченку зібралося близько 500 сумчан, депутати міської та обласної ради від фракції "БЮТ-Батьківщина". Вони очікували на прибуття Ю.ТИМОШЕНКО на запланований мітинг упродовж 40 хвилин, але вона так і не з’явилася.

На запитання кореспондента УНІАН про причини відсутності лідера “Батьківщини” на мітингу заступник голови обласної організації партії Володимир ШУЛЬГА відповів, що офіційних коментарів з цього приводу не буде.

Після цього люди розійшлися з місця запланованої зустрічі, поклавши до підніжжя пам’ятника Т.Шевченку кошик троянд, який планувала піднести Ю.ТИМОШЕНКО.