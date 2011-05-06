Луценко заявив, що продовжить голодування

Застосовувати примусове годування до колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, який зараз утримується у СІЗО, на даний час немає підстав.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури України.

У відомстві зазначили, що за дорученням генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ його заступник Анатолій ПРИШКО сьогодні відвідав Київський слідчий ізолятор, де тримається Ю.ЛУЦЕНКО. Разом із ним СІЗО відвідали уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, виконувач обов’язків Міністра охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО, голова Державної пенітенціарної служби України Олександр ЛІСІЦКОВ, виконувач обов’язків прокурора м. Києва Дмитро ЛУПЕКО.

“Сьогодні лікарями вищої категорії лікувальних закладів МОЗ України, зокрема завідуючим відділенням алергології та ревматології, завідуючим кардіологічним відділенням та лікарем з клінічної ендокринології науково-практичного центру було проведено комісійний огляд Ю.ЛУЦЕНКА”, – йдеться у повідомленні ГПУ.

За висновками медиків, стан здоров’я екс-глави МВС на сьогодні задовільний, загострень хронічних хвороб не спостерігається, артеріальний тиск і рівень цукру в крові – у нормі.

“За рекомендацією лікарів Ю.ЛУЦЕНКО добровільно вживав поживну суміш до 4 травня включно. Примусового годування щодо нього не застосовувалося, і на даний час, за медичними показниками, його проводити підстав немає”, – зазначили у Генпрокуратурі.

“У зв’язку з початком голодування його залишили у тримісній камері, відселивши з неї двох ув’язнених, що вплинуло на умови їх перебування у СІЗО”, – йдеться у повідомленні.

Також, за даними відомства, під час опитування Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що не має претензій ні до персоналу слідчого ізолятора, ні до умов тримання. Також він висловив подяку лікарям, які щоденно проводять його огляд.

У ГПУ додали, що політика регулярно відвідує дружина і двоє його захисників.

“Під час бесіди Ю.ЛУЦЕНКУ було роз’яснено про шкідливість подальшої відмови від вживання їжі, проте він заявив, що не має наміру припиняти голодування”, – сказано у повідомленні.