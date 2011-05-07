Томенко: кращим подарунком для ветеранів стало б вибачення Путіна

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що найкращим подарунком для ветеранів могло б стати вибачення за принизливі висловлювання російського прем’єра Володимира ПУТІНА стосовно ролі України та українців у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив в ефірі 5 каналу, відповідаючи на запитання щодо численних політичних маніпуляцій довкола теми Перемоги.

Віце-спікер наголосив, що це далеко не перша спроба нівелювати роль України та простого солдата у Великій Вітчизняній війні. Він нагадав, що у свій час Олександр Довженко потрапив в опалу від Йосипа Сталіна і був оголошений буржуазним націоналістом за те, що у своєму творі «Україна в огні» описав роль України та простих українців у цій війні, а не роль партії та генералів. «Сьогодні, 66 років після війни, і сьогодні українцям знову не дають можливість сказати правду, а що ж Україна пережила. Це була дійсно найбільш поруйнована держава, де нічого не залишилося, де мільйони людей віддали своє життя Перемозі, бо захищали не Сталіна і не червоний прапор з Комуністичною партією Радянського Союзу, а захищали себе, свою родину та свою країну», - сказав М.ТОМЕНКО. За словами заступника голови ВР, сьогодні нам, українцям, забороняють говорити про те, що наші діди захищали нашу країну.

Він назвав цілком зрозумілою ідеологію Росії та її бажання втримати «руський мір», «але з етичної і моральної точки зору треба бодай перед 9 травня вибачитися перед українськими ветеранами».

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2010 року під час спілкування з росіянами в прямому ефірі, В.ПУТІН заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якщо б Україна не входила до складу Радянського Союзу.

«Тепер з приводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми - країна переможців», - заявив В.ПУТІН.