Авто Шкіля летіло на високій швидкості?

Як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел, автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат Андрій ШКІЛЬ, рухався з чималою швидкістю, оскільки після удару в лівий передній бік автомобіля «Volksvagen», легковик розвернуло і відкинуло на кілька метрів.

За інформацією співрозмовника агентства, Volksvagen виїжджав з автозаправної станції. На місці ДТП працювали лікарі реанімаційної бригади, надаючи допомогу А.ШКІЛЮ.

За даними джерела, останній перебуває в тяжкому стані в лікарні №17 м Києва.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Андрій ШКІЛЬ потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, повідомляє офіційний сайт МВС України.

Зазначається, що 7 травня цього року, о 00 год. 02 хв. до чергової частини ГУ МВС України в м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на одній зі столичних вулиць, внаслідок якої тілесні ушкодження отримав народний депутат України А.ШКІЛЬ.

Як з’ясувалося, 6 травня, о 22 год. 23 хв. на вулиці Камишинській, 4, що у столиці автомобіль «Nissan Qashai», за кермом якого й перебував народний депутат А.ШКІЛЬ рухався з проспекту Науки, у напрямку вулиці Промислова та з невідомих причин, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іномаркою марки «Volksvagen», що рухалася назустріч.

Внаслідок ДПТ тілесні ушкодження отримав водій «Nissan qashai» А.ШКІЛЬ.

58-річний водій «Volksvagen» та двоє його пасажирів не постраждали.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу. З’ясовуються всі обставини події.