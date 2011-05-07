Литвин зрозумів, що краще ухвалити рішення зараз, ніж потім примусять

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що у травні парламент має ухвалити рішення щодо персонального голосування народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, коли буде розглянуто у парламенті питання щодо персонального голосування кожним народним депутатом в сесійній залі.

За його словами, зараз дане питання перебуває «на розгляді в комітеті». «Я думаю, що на двох наступних тижнях, а в нас травень буде насичений в плані роботи в сесійній залі, потрібно вийти на прийняття остаточного рішення», - наголосив В.ЛИТВИН. При цьому він додав, що «краще ухвалити рішення це зараз, ніж потім - через невдоволення людей». Голова ВР переконаний, що рішення все одно доведеться ухвалювати, тому «краще раніше, ніж пізніше».