Митрополит Володимир прилетів до Харкова

До Харкова для участі в урочистостях з нагоди 90-річчя з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського НИКОДИМА прибув Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви Московського патріархату (УПЦ МП) ВОЛОДИМИР.

Як передає кореспондент УНІАН, літак із митрополитом приземлився в Міжнародному аеропорту «Харків».

Митрополита ВОЛОДИМИРА зустріли віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, вікарій Харківської єпархії УПЦ МП, архієпископ Ізюмський ОНУФРІЙ.

Як повідомлялося, 8 травня на площі Свободи патріарх КИРИЛ та Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР відслужать Божественну літургію.