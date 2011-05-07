У Харкові сів літак Кирила

Патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛ (Володимир ГУНДЯЄВ) прибув до Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, літак із патріархом приземлився в Міжнародному аеропорту «Харків».

Патріарха в аеропорту зустріли віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) ВОЛОДИМИР, вікарій Харківської єпархії УПЦ МП, архієпископ Ізюмський ОНУФРІЙ, а також Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ і Генеральний консул Росії в Харкові Всеволод ФІЛІП.

Предстоятель Російської православної церкви протягом 7-8 травня візьме участь в урочистостях з нагоди 90-річчя з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського НИКОДИМА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Російської православної церкви відвідає Свято-Благовіщенський кафедральний собор і візьме участь в урочистій академії, присвяченій 90-річчю з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського НИКОДИМА, яка відбудеться в Харківському академічному театрі опери та балету (ХАТОБ).

8 травня на площі Свободи патріарх КИРИЛ та Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР відслужать Божественну літургію. Після закінчення богослужіння предстоятель РПЦ візьме участь у церемонії покладання вінків до Меморіалу Слави.