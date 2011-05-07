СІЗО питає Генпрокуратуру, чи треба годувати Луценка насильно?

Дружина екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що станом на 15-ту годину суботи, 7 травня, стан здоров’я її чоловіка залишався незмінно важким.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», про це І.ЛУЦЕНКО поінформували працівники слідчого ізолятора, в якому утримують її чоловіка.

Дружину екс-міністра запевнили, що Ю.ЛУЦЕНКО перебуває під постійним наглядом медперсоналу.

«Юра відмовляється від пропозицій поставити крапельницю для підтримки організму. Він вживає лише воду, яку ми передали вчора», - додала І.ЛУЦЕНКО.

Також вона повідомила, що адміністрація СІЗО у зв’язку із відмовою Ю.ЛУЦЕНКОМ вживати «суміш для голодуючих» направила до Генпрокуратури та суду запит на дозвіл про застосування спеціальних засобів для примусового годування. За її словами, поки відповідь до СІЗО не надійшла.

Працівники СІЗО кажуть, Ю.ЛУЦЕНКО продовжує голодувати, але при цьому намагається жартувати і не впадає у відчай.

Одним із діагнозів, поставлених лікарями Ю.ЛУЦЕНКУ, у нього набутий цукровий діабет другого типу, який розвинувся на фоні постійних стресів. За час перебування у СІЗО він втратив 18 кілограмів. Голодування затриманий оголосив 22 квітня.