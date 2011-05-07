Гримаси свята: мітинг під білбордом зі Сталіним (фото)
Тепер охоронятимуть...
Активісти севастопольської громадської організації «Союз радянських офіцерів ім. М.Г.Кузнєцова» встановили білборд із зображенням Йосипа Сталіна.
Як передає кореспондент УНІАН, зображення Й.Сталіна (у білому кітелі, з трубкою у правій руці і з розкритою книгою Володимира Леніна у лівій руці) розміщене у правій частині білборду, внизу зліва від нього - слова «Наше дело правое! Победа будет за нами!», а ще лівіше - слова привітання самої громадської організації: «Союз советских офицеров им. Н.Г.Кузнецова» поздравляет вас с Днем Победы».
На відкритті «сталінського» білборду були присутні близько 40 членів громадської організації, в парадній формі одягу. Наклеївши на білборд зображення Сталіна, вони також прикріпили до нього копію прапора Перемоги. Після цього активісти провели урочистий мітинг. Під час заходу виступаючі звинуватили владу України у замовчуванні імені і ролі Сталіна. «Встановивши на рекламному щиті портрет Йосипа Віссаріоновича Сталіна, ми вирішили засвідчити свою глибоку повагу до наших фронтовиків. Наша акція - це данина пошани і синова подяка їм за їх перемогу у Великій Вітчизняній війні. Тим самим ми хочемо показати, що Союз радянських офіцерів не сприймає тотальну брехню про Велику Вітчизняну війну і про роль Йосипа Віссаріоновича Сталіна у завойованій перемозі. Ця перемога була завойована радянським народом, під керівництвом Комуністичної партії на чолі з Йосипом Віссаріоновичем Сталіним», - заявив на мітингу член ГО «Союз радянських офіцерів» капітан 1-го рангу у відставці Гумар МІНГАЗОВ.
Г.МІНГАЗОВ додав, що після закінчення мітингу біля білборду буде виставлено охорону з числа членів «Союзу радянських офіцерів». Як було заявлено на мітингу, охорону планується здійснювати відповідно до графіка, цілодобово, по дві особи.
Під час проведення мітингу інцидентів не було.
Фото УНІАН