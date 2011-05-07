Гримаси свята: мітинг під білбордом зі Сталіним (фото)

Активісти севастопольської громадської організації «Союз радянських офіцерів ім. М.Г.Кузнєцова» встановили білборд із зображенням Йосипа Сталіна.

Як передає кореспондент УНІАН, зображення Й.Сталіна (у білому кітелі, з трубкою у правій руці і з розкритою книгою Володимира Леніна у лівій руці) розміщене у правій частині білборду, внизу зліва від нього - слова «Наше дело правое! Победа будет за нами!», а ще лівіше - слова привітання самої громадської організації: «Союз советских офицеров им. Н.Г.Кузнецова» поздравляет вас с Днем Победы».

На відкритті «сталінського» білборду були присутні близько 40 членів громадської організації, в парадній формі одягу. Наклеївши на білборд зображення Сталіна, вони також прикріпили до нього копію прапора Перемоги. Після цього активісти провели урочистий мітинг. Під час заходу виступаючі звинуватили владу України у замовчуванні імені і ролі Сталіна. «Встановивши на рекламному щиті портрет Йосипа Віссаріоновича Сталіна, ми вирішили засвідчити свою глибоку повагу до наших фронтовиків. Наша акція - це данина пошани і синова подяка їм за їх перемогу у Великій Вітчизняній війні. Тим самим ми хочемо показати, що Союз радянських офіцерів не сприймає тотальну брехню про Велику Вітчизняну війну і про роль Йосипа Віссаріоновича Сталіна у завойованій перемозі. Ця перемога була завойована радянським народом, під керівництвом Комуністичної партії на чолі з Йосипом Віссаріоновичем Сталіним», - заявив на мітингу член ГО «Союз радянських офіцерів» капітан 1-го рангу у відставці Гумар МІНГАЗОВ.

Г.МІНГАЗОВ додав, що після закінчення мітингу біля білборду буде виставлено охорону з числа членів «Союзу радянських офіцерів». Як було заявлено на мітингу, охорону планується здійснювати відповідно до графіка, цілодобово, по дві особи.

Під час проведення мітингу інцидентів не було.

Фото УНІАН