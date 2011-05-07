У Тимошенко вимагають звільнити заступника мера Калуша

Івано-Франківська обласна та Калуська міська партійні організації «ВО «Батьківщина» вимагають звільнити заступника міського голови Калуша Віталіну Радецьку, яка образила галичан.

Про це йдеться у спільній заяві організацій, надісланій міському голові Калуша, повідомляє офіційний сайт партії .

Для звільнення чиновниці партійці пропонують зібрати 16 травня 2011 року позачергову сесію Калуської міської ради.

У «Батьківщині» нагадують, що днями суспільно-політичного резонансу в усій Україні набула інформація щодо виступу на нараді медичних працівників заступника міського голови міста Калуша Віталіни Радецької.

«Державний службовець, привезена в “чемодані” з Києва, яка не володіє державною мовою, по хамськи, цинічно принижуючи медичних працівників Калущини, ображаючи честь, людську гідність та релігійні почуття як працівників медицини, калушан, так і всіх галичан, наслідуючи, напевно, приклад Дмитра Табачника, по хамськи сповідала, звертаючись до кожного: “Вы – генетически недоразвитый регион…, цыгане вы немытые и нечесаные…, разбиваете себе лбы, когда бьете поклоны в церкви, а ничего в душе святого у вас нет…», - йдеться у заяві.

Івано-Франківська обласна та Калуська міська партійні організації «ВО «Батьківщина» вимагають звільнити Радецьку «за порушення Присяги державного службовця, що виразилося в приниженні честі, національної гідності та релігійних почуттів громадян України».

Крім того, партія вимагає від мера Калуша звернутися прокуратури щодо наявності факту кримінального злочину в діях заступника Калуського міського голови В.Радецької.

«Дії, вчинки міського голови м.Калуша п.Насалика І.С., депутатського корпусу Калуської міської ради щодо оцінки та прийняття рішення по заступнику міського голови В.Радецькій будемо вважати лакмусовим папірцем на патріотизм та повагу до виборців Галичини», - резюмується у документі.