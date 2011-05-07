Кирил привіз ікону, молячись перед якою, «треба згадувати патріарха»

Предстоятель Російської православної церкви, Патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛО подарував Образ Христа Спасителя Свято-Благовіщенському кафедральному собору в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Харківської міської ради.

«Молячись перед іконою, згадуйте вашого патріарха, який потребує вашої молитовної допомоги і молитовної підтримки», - сказав КИРИЛО.

Владика ОНУФРІЙ від імені митрополита НИКОДИМА підніс у подарунок Патріарху ікону Іоанна Богослова, «як пам’ять про перебування в кафедральному соборі Харкова».

Крім цього, кожному харків’янину, який відвідав храм, були роздані образи Христа Спасителя з благословенням патріарха КИРИЛА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні патріарх Російської Православної церкви КИРИЛО прибув до Харкова із дводенним візитом.

8 травня на площі Свободи патріарх КИРИЛ та Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР відслужать Божественну літургію. Після закінчення богослужіння предстоятель РПЦ візьме участь у церемонії покладання вінків до Меморіалу Слави.