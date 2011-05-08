Папа Римський закликав виявити добре ставлення до мігрантів

Папа Бенедикт XVI закликав усіх католиків виявити добре ставлення до мігрантів з Північної Африки. З цією промовою Папа звернувся до віруючих під час свого турне південним сходом Італії, повідомляє Бі-бі-сі.

Виступаючи в Аквілі, він попросив вітати прибуття десятків тисяч мігрантів, які покидають Туніс і Лівію після повстань, а також з інших країн.

Потік мігрантів ускладнив відносини між деякими європейськими країнами. Минулого місяця Італія і Франція не змогли впоратися з охороною своїх кордонів, які штурмували мігранти. При цьому влада Італії 25 тисячам приїжджих видали тимчасовий дозвіл на пересування країною.