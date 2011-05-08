Донецьких комуністів не пустили на офіційне свято

Сьогодні, 8 травня, комуністи Донецької області провели на Саур-Могилі урочисті заходи, присвячені 66-річчю Великої Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Донецького обкому КПУ.

Згідно повідомлення, нинішнє святкування на Саур-Могилі, традиційному місці святкування заходів, присвячених Дню Перемоги, «відбувалося в незвичних умовах».

«Буквально напередодні мер міста Сніжне відмовив комуністам в участі в офіційних заходах, після чого Донецьким обкомом КПУ було ухвалено рішення про проведення самостійних урочистостей», - пояснили в прес-службі.

Тому сьогодні традиційно біля однієї тисячі комуністів зібралися біля підніжжя меморіального комплексу Саур-Могила, де відбулася хода до обеліска.

«Не зважаючи на перешкоди, колона під червоними прапорами, з портретами Леніна, Сталіна почала рух, - йдеться в повідомленні. - В ході взяли участь народні депутати України Микола КРАВЧЕНКО, Євген ВОЛИНЕЦЬ, депутати облради Владимир БІДЕВКА, Ірина ПОПОВА, а також інші комуністи регіону».

Потім, біля вічного вогню відбувся мітинг, присвячений 66-річчю Великої Перемоги, який відкрив перший секретар Донецького обкому КПУ, Микола КРАВЧЕНКО.

«Ми сьогодні відзначаємо не просто дату, ми віддаємо шану великому історичному подвигу радянської країни, її народу, який відправив на війну кращих синів і дочок і отримав цю Перемогу. Ми сьогодні віддаємо данину пам’яті великому подвигу комуністів, що згуртували народ. Ми сьогодні святкуємо торжество великої Радянської влади, яка виявилася сильнішою за всі гітлерівські полчища. Це свято сили духу і розуму», - сказав М.КРАВЧЕНЕКО, підкресливши, що «перемога наших дідів і прадідів безцінна».

У прес-службі зазначили, що під час урочистостей всім присутнім ветеранам були вручені листівки з поздоровленнями від імені лідера Компартії України Петра СИМОНЕНКА і комуністів Донецької області.

Після мітингу відбулося покладання квітів до підніжжя монумента, на честь 25-ти тисяч загиблих, які захищали Донецьку землю.