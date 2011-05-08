Представники УНП вшанували пам’ять жертв Другої світової війни

У Чернігові у день капітуляції Німеччини представники Української народної партії вшанували пам’ять жертв Другої світової війни на противагу міським заходам, які відбудуться завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, представники УНП зібралися біля меморіалу "Жертвам фашизму" у Чернігові, що створений на місці, де у 1941 і 1943 роках частини Червоної Армії вели бої з німецькими військами під час оборони та визволення обласного центру Чернігівщини. Під час окупації міста гітлерівці вчинили криваву розправу над полоненими воїнами Червоної Армії та мирними жителями. Восени 1943 року судово-медична експертна комісія на узліссі, на південь від Подусівського хутора, виявила і дослідила 11 могил, в яких поховано близько 15 тисяч громадян, розстріляних та замордованих окупантами. А 8 травня 1975 року там відкрито меморіал.

Настоятель Кафедрального собору Святої великомучениці Катерини УПЦ Київського Патріархату отець ЄВГЕН (ОРДА) здійснив поминальне богослужіння за загиблими захисниками Вітчизни та жертвами війни.

Крім того, сьогодні біля храму св. вмц Катерини молитовно вшановано жертв Другої світової війни.