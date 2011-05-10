У Тернополі сутичку між комуністами та ультраправими відвернули

У Тернополі правоохоронці попередили сутичку між між комуністами та представниками ВО «Свобода».

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, конфлікт виник після того, як на завершення офіційних урочистостей до пагорба Слави з партійними прапорами надійшли представники партій лівого спрямування та ветерани війни. У дискусію з ними щодо правомірності використання партійних прапорів КПУ, «Русского единства» та звичайних червоних прапорів вступили місцеві депутати від ВО «Свобода», які намагалися перешкодити рух колоні із червоними прапорами.

«Міліціонери стали між конфліктуючими, які не дійшли згоди, а потім бажаючі вшанувати пам’ять полеглих у війні вирушили до пагорба Слави у супроводі правоохоронців», – йдеться у повідомленні відділу громадських зв’язків.

Поблизу меморіалу представники лівих партій і ветерани в оточенні правоохоронців провели мітинг. Його супроводжували невдоволені вигуки політичних опонентів.

Порушень громадського правопорядку, запевнили в обласному управлінні міліції, не було.

Загалом правопорядок під час проведення урочистих заходів з нагоди Дня Перемоги у Тернопільській області забезпечують понад 700 працівників міліції.