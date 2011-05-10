Львівський губернатор не прийшов на анонсовану прес-конференцію

Голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК не прийшов сьогодні на прес-конференцію, яка згідно з повідомленням прес-служби Львівської ОДА, мала розпочатися о 10.30 у кабінеті №257 у приміщенні облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції М.ЦИМБАЛЮК, за інформацією прес-служби, повинен був розповісти про події 9 травня у Львові. Також журналісти мали намір запитати у М.ЦИМБАЛЮКА, чи він дійсно подав у відставку, як про це повідомили сьогодні представники від ВО «Свобода».

Керівник прес-служби Львівської ОДА Роксолана ШЕЙКО у коментарі ЗМІ повідомила, що на прес-конференції зібралися депутати від ВО «Свобода», а М.ЦИМБАЛЮК вранці вже зустрічався з депутатами від «Свободи», а тому на таку прес-конференцію не прийде.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 травня, після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО "Свобода", під час зіткнень у Львові було затримано п`ять активістів і прихильників парторганізації «Свободи». Крім того, в лікарню потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р.н., прострелили ногу, другому, 1988 р.н., міліційною палицею розбили голову, лікарі діагностували в нього струс мозку.

У свою чергу, Львівська міська організація Партії регіонів заявила, що внаслідок нападу представників ультраправих сил 9 травня у Львові постраждали члени міської організації Партії регіонів, у яких на грудях були пов`язані георгіївські стрічки.

Сьогодні, 10 травня, голова фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді Ірина СЕХ стверджує, що губернатор Львівщини М.ЦИМБАЛЮК написав заяву про відставку сьогодні вранці під час розмови з депутатами обласної та міської рад від «Свободи» про події у Львові 9 травня.