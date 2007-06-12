Турчинов: 103 підписи на заявах депутатів БЮТ підтверджено

Перший заступник секретаря РНБО України Олександр Турчинов в ефірі "5 каналу" повідомив, що 103 підписи на заявах про складання депутатських повноважень депутатами БЮТ підтверджено. Він повідомив, що офіційний лист управління кадрів Верховної ради підтверджує цей факт.

Коментуючи колізію що виникла із заявами про складання депутатських повноважень членами "Нашої України", О.Турчинов висловив думку, що представники коаліції користуючись юридичними складнощами, які виникли навколо анулювання списку "Нашої України" намагаються притягнути представників Партії промисловців і підприємців України до Верховної Ради.

РБК