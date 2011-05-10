До Весняного маршу протесту долучаться «Діти війни»

Члени Громадської організації «Діти війни» з м. Хмельницький вирішили долучитися до Весняного маршу протесту, який відбудеться 19 травня в Києві в рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед».

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 10 травня, у Хмельницькому на зборах ГО «Діти війни», яка нараховує 22 тисячі членів - це пенсіонери, інваліди, люди похилого віку, повідомили УНІАН в оргкомітеті акції «Вперед».

Як зазначила голова ГО «Діти війни» Галина АНТОНЮК, «сьогодні всі ці громадяни опинилися за межею бідності у нашій державі. Неодноразово члени нашої організації виходили на акції протесту, ініціаторами яких виступала Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу України. Ми підтримали всеукраїнський Автопробіг та його вимоги. 19 травня ми долучаємося до Весняного маршу протесту в Києві, бо ми повинні примусити владу виконувати свої зобов’язання перед суспільством, зупинити експерименти над власним народом і прийняти народні реформи в інтересах людей, а не чиновників».

У громадській організації особливо наголошують на вимогах збільшити прожитковий мінімум, перерахувати кошти, отримані від приватизації «Укртелекому», на доплати пенсіонерам, які отримують пенсії, нижчі за прожитковий мінімум, а також скасувати єдиний соціальний внесок для працюючих пенсіонерів та інвалідів.

ГО «Діти війни» також вимагають прийняття Верховною Радою України пакету «народних реформ».

Як повідомляв УНІАН, рішення про проведення Весняного маршу протесту було прийнято на засіданні Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» 13 квітня. У засіданні взяли участь 420 делегатів з усіх регіонів України, учасників та організаторів Податкового та Автомайдану. Головою Народної колегії було обрано народного депутата України Наталію КОРОЛЕВСЬКУ (фракція БЮТ-«Батьківщина»), яка є ініціатором розробки «народної реформи» - пакету соціально-економічних законопроектів. Прийняття пакету «народних реформ» є однією з ключових вимог Весняного маршу протесту, наміченого на 19 травня.

Обговорення цих законопроектів відбулося в регіонах України за участю більш як 300 громадських організацій та профспілок. До пакету «народних реформ» входять: Декларація економічної свободи, законопроекти щодо спрощеної системи оподаткування і скасування єдиного соціального внеску для працюючих пенсіонерів та інвалідів, а також перерахунку прожиткового мінімуму. Крім цього, пакет містить ініціативи щодо розслідування ажіотажного зростання цін на продукти харчування і покарання винних, впровадження персональної відповідальності чиновників за посадові злочини, інші соціально-економічні пропозиції.