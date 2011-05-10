Дружина Луценка: Всі токсини вже на обличчі

Стан здоров`я екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО заявила журналістам після відвідання сьогодні свого чоловіка в Лук’янівському СІЗО.

І.ЛУЦЕНКО повідомила, що наразі вага її чоловіка становить 85,5 кілограма, за час голодування він втратив 20 кілограмів.

«Очевидна інтоксикація організму. Повністю всі токсини, які в організмі зараз, він же нічого не їсть, п`є тільки чисту воду, повністю висипають. Всі ці токсини вже на обличчі. Лікарі рекомендували йому крапельниці, амінокислоти, тому що вони визнали, що в нього дійсно серйозні проблеми з серцем. Вони визнали за тими аналізами, які я надала. І за загальним аналізом крові», - сказала І.ЛУЦЕНКО.

Вона зазначила, що у Ю.ЛУЦЕНКА цукровий діабет другого типу. «Фактично, у нього в дуже поганому стані внутрішні органи – печінка, підшлункова, нирки, надниркові», - сказала І.ЛУЦЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що лікарі рекомендували Ю.ЛУЦЕНКУ не пити багато води, оскільки можуть відмовити надниркові.

Крім того, дружина Ю.ЛУЦЕНКО повідомила, що керівництво СІЗО звернулося в Генеральну прокуратуру з проханням дозволити примусове годування Ю.ЛУЦЕНКА. Вона також припустила, що з подібним проханням СІЗО звернулося й до Печерського районного суду Києва.

За словами І.ЛУЦЕНКО, у випадку, якщо до її чоловіка буде застосовано примусове годування, для цього використовуватимуться різні пристосування. «До цих пір прокуратура розуміє, що це вже фактично тортури, і люди, які будуть його у такий спосіб годувати, надягатимуть маски, як колись у середньовіччі, – відмовляється давати такий дозвіл. Тому викидається в пресу інформація, що його здоров`я стабільне», - підкреслила І.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про початок з 22 квітня голодовки на знак протесту проти рішення апеляційного суду про продовження терміну утримання його під вартою. Суд аргументував таке рішення тим, що Ю.ЛУЦЕНКО і його адвокати спеціально зволікають з ознайомлення з матеріалами справи.

Начальник Лук‘янівського СІЗО Ігор ШЕЙКІН 28 квітня заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО не передавав офіційного повідомлення про початок голодовки. Співробітники Державної пенітенціарної служби, якій підпорядкований СІЗО, також повідомляли, що Ю.ЛУЦЕНКО "від їжі не відмовлявся, і продовжує приймати її нарівні з рештою підслідних".

29 квітня Генеральна прокуратура спростувала інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКО голодує в СІЗО.

5 травня Ю.ЛУЦЕНКО у заяві на ім`я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ попередив, що чинитиме опір примусовому годуванню, навіть якщо співробітникам СІЗО доведеться для виконання цієї процедури застосовувати силу.

8 травня в прес-службі Генеральної прокуратури заявили, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА задовільний.