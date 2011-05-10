Львівського губернатора цікавить, чому не всі виконали рішення суду

Голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК сьогодні написав заяву про звільнення з посади під тиском місцевих депутатів від Всеукраїнського об’єднання «Свобода», щоб не ускладнювати ситуацію.

Про це М.ЦИМБАЛЮК заявив кореспонденту УНІАН.

«До мене сьогодні в робочий кабінет зайшла група депутатів Львівської обласної та міської рад, які висловили ультиматум, що не вийдуть з кабінету доти, доки не напишу заяву на звільнення. Я не боюся тиску, бо завжди діяв відповідно до вимог чинного законодавства, проте, щоб не ускладнювати ситуацію - написав заяву на звільнення», - зазначив М.ЦИМБАЛЮК.

Львівський губернатор також наголосив, що остаточне рішення з цього приводу прийматиме Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. «Я не приймав рішення про відставку. Для цього не потрібно писати заяву. Президент України, коли призначає на посаду, підписує указ, після цього обов’язково є інший указ – про звільнення. Тому, я завжди пам’ятаю про цей другий указ. Президент може звільнити, якщо його представник не справляється зі справами. Я ж буду кожен день працювати для того, щоб указ Президента про моє звільнення був підписаний якнайпізніше», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

За його словами, на сьогодні важливо встановити, хто намагається дестабілізувати ситуацію на Львівщині. «Компетентні органи з‘ясовують, хто намагається дестабілізувати ситуацію в області – політичні сили чи окремі особи. Суд виніс рішення про заборону будь-яких заходів у Львові, крім офіційних. Хотілося б почути, чому не всі виконали це рішення», - зазначив губернатор.

Він також наголосив, що «дії окремих екстремістів впливають на ситуацію в суспільстві і на те, як до нас ставляться у світі». «Люди, які боролися за незалежність України, не підтримали б такі дії», - переконаний М.ЦИМБАЛЮК.

За даними губернатора, до Львова виїхала комісія Міністерства внутрішніх справ на чолі з начальником Департаменту громадської безпеки Віктором РАТУШНЯКОМ, яка встановить винних і дасть оцінку подіям у Львові 9 травня. «Правоохоронні органи повинні встановити, чому не було виконано рішення суду, яким було заборонено 9 травня проводити будь-які акції, заходи, окрім офіційно затверджених Львівською ОДА та Львівською міською радою», - наголосив М.ЦИМБАЛЮК.

«Хочу в першу чергу подякувати тим людям, які взяли участь в офіційних заходах, представникам всіх ветеранських організацій, які дотримали слова щодо проведення заходів під Державним прапором України. Вчора ми вшанували пам`ять тих, хто загинув у Великій Вітчизняній війні, відвідали ветеранів у госпіталях. Мені прикро, що у нашій державі, на Львівщині, де панує демократія, є люди, представники політичних сил, які нігілюють рішення суду. Виникають питання до виконавчих служб, правоохоронних органів, які мали забезпечити виконання рішення суду», - зазначив губернатор.

М.ЦИМБАЛЮК також запевнив, що Львівська ОДА продовжує працювати у звичному режимі. «Після завершення розслідування подій буде поінформовано про це громадськість. Я також зберу за «круглим столом» представників всіх політичних сил Львівщини, щоб провести підсумки, як відбулося святкування, і разом співпрацювати в подальшому», - зазначив голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 травня, після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО "Свобода", під час зіткнень у Львові було затримано п`ять активістів і прихильників парторганізації «Свободи». Крім того, в лікарню потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р.н., прострелили ногу, другому, 1988 р.н., міліцейським кийком розбили голову, лікарі діагностували в нього струс мозку.

У свою чергу, Львівська міська організація Партії регіонів заявила, що внаслідок нападу представників ультраправих сил 9 травня у Львові постраждали члени міської організації Партії регіонів, у яких на грудях були пов`язані георгіївські стрічки.

Сьогодні зранку стало відомо, що М.ЦИМБАЛЮК написав заяву про звільнення з посади голови Львівської облдержадміністрації.