Власенко приніс до суду контракти Нафтогазу і Газпрому

Печерський районний суд Києва оголосив перерву в судовому засіданні за позовом Юлії ТИМОШЕНКО щодо визнання незаконною постанову Генеральної прокуратури про порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, перерва оголошена до 12.00 11 травня. Розгляд за позовом Ю.ТИМОШЕНКО розпочався о 15.00. До зали суду були допущені народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина», яких було понад 30 осіб. Крім того, в судовому засіданні змогли взяти участь представники ЗМІ, однак суддя не дозволила фіксацію перебігу засідання, виключаючи відеофіксацію. Відеофіксація буде дозволена лише під час оприлюднення рішення суду. В ході судового засідання представник Ю.ТИМОШЕНКО в суді Сергій ВЛАСЕНКО, якого Генпрокуратура сьогодні допустила до захисту, звернувся з проханням до судді долучити низку документів у цій справі. Зокрема це стосується двох стенограм Кабміну, двох контрактів між НАК «Нафтогазом» та «Газпромом», а також інші документи. В свою чергу прокурор, який брав участь в засіданні, зазначив, що не всі документи, на яких наполягає сторона позивача, можуть бути долучені до справи.

В той же час суддя у даній справі приєднала всі ці документи, зазначивши, що оцінку їм надасть суд. Після цього представник Ю.ТИМОШЕНКО С.ВЛАСЕНКО заявив клопотання про оголошення перерви для ознайомлення стороною позивача з матеріалами, які стали підставою для порушення кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра. Суддя задовольнила це клопотання і оголосила перерву до 12.00 11 травня.