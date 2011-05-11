Партія регіонів ініціює позачергову сесію у Луганську

07:02, 11 травня 2011
Політика
3134 0

У зв`язку з подіями у Львові

Депутати від Партії регіонів у Луганській обласній раді ініціюють завтра, 11 травня, проведення позачергової сесії у зв`язку з подіями у Львові 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції повідомив голова фракції Партії регіонів у Луганській облраді Олександр АРАПОВ.

За його словами, на позачерговій сесії депутати розглянуть заяву, яку буде направлено Президенту України, Кабінету міністрів, у прокуратуру у зв`язку з діями ВО «Свобода» 9 травня у Львові. Заява міститиме пункт про те, щоб притягти до кримінальної відповідальності всіх призвідників, організаторів, учасників непорядків, що сталися у Львові 9 травня.

«Ми різко засуджуємо провокації націоналістичних сил, які відбулися у Львові 9 травня 2011 року. Ухвалено рішення скликати позачергову сесію Луганської обласної ради 11 травня 2011 року о 14.00. Ми знаємо, що 12 травня 2011 року відбудеться сесія у Львівській обласній раді. Ми хочемо попередити наших колег, щоб вони не велися на провокації, які відбулися в місті. У нас одна країна, ми всі її любимо», - заявив О.АРАПОВ.

За словами голови фракції ПР, позачергові сесії з цього ж питання пройдуть не лише в Луганську й у Львові, але й у центральних і східних областях. Він вважає, що заява прес-служби МВС України з приводу того, що співробітники міліції не допустили грубих порушень правопорядку, була зроблена, щоб не розпалювати протидію між Сходом і Заходом України.

«Я не думаю, що Львів, Львівська область і вся Західна Україна думає саме так, як ось ці молоді люди», - підсумував О.АРАПОВ.

Він також повідомив, що депутати Луганської облради хочуть, щоб на законодавчому рівні було заборонено діяльність ВО «Свобода», як організації, що сприяє розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter