Власенко підозрює, що суд розглядатиме скаргу Тимошенко вночі

Захисник екс-прем’єр-міністра України Сергій ВЛАСЕНКО не виключає, що судове засідання з розгляду скарги Юлії ТИМОШЕНКО на незаконність порушення проти неї кримінальної справи триватиме до пізнього вечора.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення С.ВЛАСЕНКО зробив сьогодні під час спілкування з журналістами після того, як Ю.ТИМОШЕНКО залишила засідання Печерського райсуду Києва.

«Можливо, суд буде робити спробу слухати справу вночі. Я не виключаю, що суддя зараз скаже, що в неї робочий день необмежений, дослідить матеріали справи, а після цього вночі – об 11-й, 12-й чи о першій ночі – коли не буде журналістів - продовжуватиме розгляд», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Захисник звернув увагу нра те, що на оголошення лише 10% матеріалів, які стали підставою для порушення кримінальної справи, знадобилося понад дві години. «Я не виключаю, що вночі суд буде робити спробу перейти до безпосередньо виступів сторін і представників сторін, і, можливо, буде спроба сьогодні вночі винести рішення», - додав він.

Водночас, С.ВЛАСЕНКО звернув увагу на те, що навіть оголошені матеріали свідчать про відсутність підстав для порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.

«На момент, коли у переговори включилася прем’єр-міністр, і керівники Російської Федерації заявили чітко, що ціни нижче за 450 доларів за газ не буде, в усіх поясненнях було зазначено, що в результаті переговорів прем’єр-міністрів Росії та України вдалося отримати знижку 20% на 2009 рік», - зазначив захисник.