Лікар зізнався, що стан здоров'я Луценка аж ніяк не задовільний?

Депутати Верховної Ради Юрій ГРИМЧАК, Тарас СТЕЦЬКІВ та Володимир ФІЛЕНКО виїхали до Головного слідчого управління Генпрокуратури, де вимагатимуть надати дружині екс-міністра внутрішніх справ Ірині ЛУЦЕНКО дозвіл на побачення з чоловіком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

Перед тим, за даними прес-служби, один з керівників лікарні вийшов до народних депутатів та повідомив, що стан здоров`я Юрія ЛУЦЕНКА аж ніяк не “задовільний”, як про це повідомляла Генпрокуратура з посиланням на лікарню. Він також додав, що лікарі ще не отримали всіх результатів аналізів.

Як повідомлялося, слідчий Генеральної прокуратури Сергій ВОЙЧЕНКО відмовив дружині екс-глави МВС І.ЛУЦЕНКО у зустрічі з чоловіком. Також сьогодні депутати Верховної Ради намагались потрапити до палати, де перебуває Ю.ЛУЦЕНКО, але охорона не пропустила їх.

Ю.ЛУЦЕНКО зараз перебуває у лікарні швидкої допомоги Києва, куди його доставили зі слідчого ізолятора увечері 10 травня.

Сьогодні вже йде 20-й день голодування Ю.ЛУЦЕНКА на знак протесту проти його незаконного утримання за ґратами.