«Наша Україна» вимагає покарати тих, хто вивісив червоні прапори

Депутати від «Нашої України» вимагають від генпрокурора розслідувати факти незаконного вивішування радянських прапорів на будинках державних установ. Про це йдеться у відповідному депутатському запиті, підписаному депутатами з групи «Наша Україна», повідомили УНІАН в прес-службі партії.

«9 травня всупереч чинному законодавству на будинках органів державної влади, органів місцевого самоврядування та державних установ поруч із Державним Прапором України використовувалися червоні прапори, зокрема і прапори неіснуючої тоталітарної держави СРСР», - йдеться у документі.

Депутати наголошують - такі самоправні дії як завдали значної шкоди іміджу України в очах міжнародної громадськості, так і спровокували суспільні заворушення всередині країни.

«Ми переконані, що будь-яке використання прапорів тоталітарної держави поруч із державним прапором незалежної України є наругою над державними символами України. Дані факти мають бути ретельно розслідувані, а винні у порушенні чинного законодавства мають бути притягнуті до відповідальності», - підкреслюють автори запиту.

Депутати вимагають дати доручення обласним прокуратурам ретельно вивчити усі факти самоправного використання радянських прапорів на будинках державних установ та притягнути винних до відповідальності.