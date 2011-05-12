«Наша Україна» вимагає покарати тих, хто вивісив червоні прапори
Депутатський запит до Пшонки
Депутати від «Нашої України» вимагають від генпрокурора розслідувати факти незаконного вивішування радянських прапорів на будинках державних установ. Про це йдеться у відповідному депутатському запиті, підписаному депутатами з групи «Наша Україна», повідомили УНІАН в прес-службі партії.
«9 травня всупереч чинному законодавству на будинках органів державної влади, органів місцевого самоврядування та державних установ поруч із Державним Прапором України використовувалися червоні прапори, зокрема і прапори неіснуючої тоталітарної держави СРСР», - йдеться у документі.
Депутати наголошують - такі самоправні дії як завдали значної шкоди іміджу України в очах міжнародної громадськості, так і спровокували суспільні заворушення всередині країни.
«Ми переконані, що будь-яке використання прапорів тоталітарної держави поруч із державним прапором незалежної України є наругою над державними символами України. Дані факти мають бути ретельно розслідувані, а винні у порушенні чинного законодавства мають бути притягнуті до відповідальності», - підкреслюють автори запиту.
Депутати вимагають дати доручення обласним прокуратурам ретельно вивчити усі факти самоправного використання радянських прапорів на будинках державних установ та притягнути винних до відповідальності.