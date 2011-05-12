Мітинги в регіонах зібрали понад 12 тисяч учасників

Регіональні мітинги в рамках Всеукраїнської цивільної акції «Вперед» зібрали сьогодні понад 12 тисяч учасників. Про це УНІАН повідомили в оргкормітеті акції.

Серія мітингів Всеукраїнської цивільної акції «Вперед», які пройдуть у містах України в рамках підготовки до Весняного маршу протесту 19 травня, стартувала сьогодні в Чернігові під гаслом: «Згоден з владою – сиди вдома, не згоден – рухайся з нами!».

За даними організаторів, театралізований мітинг Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» на чернігівській Красній площі зібрав більш як 2000 чоловік. На мітингу виступила голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», ініціатор розробки пакета законопроектів «Народна реформа» Наталія КОРОЛЕВСЬКА. Нагадаємо, прийняття Верховною Радою «Народної реформи» є однією з вимог учасників акції «Вперед».

«Ми раді, що сьогодні у нас були представники громадських організацій «Спільна справа» і «Фортеця», і що вони підтримали Всеукраїнську громадянську акцію «Вперед». Ми щиро сподіваємося, що 19 травня вони приєднаються до Весняного маршу протесту в Києві. Громадянське суспільство має об`єднуватися, тільки разом ми зможемо захистити наші права і свободи», - заявила голова Чернігівської профспілки підприємців, організатор мітингу Олена ВАРНАКОВА.

На чернігівському мітингу було прийнято звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА як гаранта Конституції. Підприємці вимагають забезпечити права громадян на свободу пересування і зборів. «Якщо нас не випустять з Чернігова на автобусах, а вже є сигнали про те, що силові органи загрожують перевізникам втратою ліцензій, то 19-го числа ми прийдемо до Києва пішки. Нам втрачати вже нема чого, крім своїх конституційних прав», - наголосила О.ВАРНАКОВА.

За даними організаторів акції, крім Чернігова 12 травня протестували Полтава, Вінниця, Запоріжжя, Харків, Львів, Сєвєродонецьк. Загалом в акціях, організованих Всеукраїнською громадянською акцією «Вперед», 12 травня взяли участь понад 12 тисяч людей.

13 травня мітинги протесту буде організовано в Хмельницькому, 14 і 15 травня - в Києві і Київській області, 16 травня – в Кривому Розі.

Напередодні, 11 травня, в Києві відбулося засідання Координаційної Ради Всеукраїнської громадянської акції «Вперед». Учасники зборів обговорили хід підготовки Весняного маршу протесту в регіонах України і Києві і намітили план дій до 19 травня.

Нагадаємо, 13 квітня в столичному Будинку вчителя на засіданні 1-ої Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» було прийнято рішення про проведення в Києві 19 травня Весняного маршу протесту. Крім того, 19 травня під стінами Верховної Ради відбудеться засідання 2-ої Народної колегії, під час якої учасники мітингу зможуть проголосувати за ухвалення пакета законопроектів «Народна реформа» і добиватися ухвалення цих законів народними депутатами. Також під стінами парламенту буде організовано наметове містечко у вигляді цілодобової «Народної варти».

На сьогодні визначено ініціативні групи «Вперед» у Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Житомирської, Івано-Франківської, Вінницької, Черкаської, Полтавської областей і міст Києва, Кривого Рогу і Дрогобича, повідомляють організатори акції.