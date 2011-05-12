Губернатор запевняє, що винні у провокаціях 9 травня будуть покарані

Голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК заявляє, що винні у провокаціях 9 травня у Львові будуть покарані.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав у зверненні, виголошеному на позачерговій сесії Львівської обласної ради.

«Те, що сталося у Львові 9 травня, треба докладно з`ясувати. Я заявляю від імені усіх чесних і здоровомислячих людей, що засуджую провокації і провокаторів. І винні - ким би вони не були, – мають бути покарані», – сказав М.ЦИМБАЛЮК.

На його думку, львів’яни мають протиставляти провокаціям зваженість і толерантність.

«Вмінням протиставити провокаціям нашу зваженість і толерантність – лише в цей спосіб ми збережемо за Львовом, за Галичиною пальму першості українського П`ємонту», – заявив голова ОДА.

Він ще раз зазначив, що «усі офіційні заходи відбулись за планом».

«Хочу нагадати, що президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Генеральному прокурору України, МВС, СБУ дати правову оцінку виявленим фактам, порушенням прав і свобод людини. Про результати її (комісії Генпрокуратури – УНІАН) роботи буде повідомлено президента України. Думаю, що перше, що ми тут повинні засвоїти - це потреба порозуміння», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Він також закликав усіх «до зваженості і мудрості».

«Щоб ми не перегризлися через ідеологію. Бо ціна людського життя, добробуту і здоров`я людей вища від ціни ідеології. Ми з вами повинні подбати, щоб люди у нашому краю жили у спокої, в мирі, в стабільності. Щоб вони мали роботу і перспективу. Думаю, що це добрий фундамент для порозуміння. Ми всі – різні. Європа – теж різна. Але феномен європейського мислення полягає в єдності різноманітностей», - зазначив голова ОДА.